Cilento. Paradiso delle tartarughe, nursey della Caretta Caretta. Attesa anche all’hotel Le Saline a Palinuro, la splendida struttura alberghiera che si affaccia sul mare, con la proprietà di Sorrento, ha visto più volte nidificare le tartarughe, qui a Palinuro Centola e nel Cilento il mare incontaminato, regno di bandiere blu, fa la sua parte. . Il litorale a sud della provincia di Salerno è diventato la principale nursery per le tartarughe Caretta Caretta. Con la conferma delle ultime nidificazioni, diventano venti i nidi campani, superando il record di tredici del 2016. E sono praticamente tutti, tranne quello di Eboli, nel Cilento. Da Acciaroli a Palinuro. «È sicuramente un anno eccezionale – spiega Sandra Hochscheid, responsabile del Centro Ricerche della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli – perché a metà luglio abbiamo la certezza di ben quattordici nidi. È un continuo crescendo dal 2012 grazie soprattutto all’innalzamento delle temperature sia del mare che della sabbia, dando così alle tartarughe le condizioni migliori per nidificare». Le ultime due conferme sono arrivate da Marina di Camerota e Ascea. Quest’ultimo comune guida la classifica con ben 5 nidi, tutti nel tratto di spiaggia libera in prossimità della Scogliera, avvicinandosi al record dell’estate 2019 quando la nursery asceota ospitò quattro nidi. «Il cambiamento delle condizioni climatiche rispetto a 25/30 anni fa sta favorendo l’arrivo delle tartarughe marine che scelgono sempre di più questa costa per nidificare» aggiunge la ricercatrice tedesca, a capo del team della stazione zoologica napoletana che, da settimane, con cadenza praticamente quotidiana, viaggia tra Napoli e il Cilento. Ha il compito di scavare per confermare o meno la presenza dei nidi, dopo le segnalazioni di volontari, pescatori, operatori turistici e cittadini. E, fino ad oggi, è arrivata la conferma ad ogni traccia individuata. L’unica eccezione, sempre ad Ascea, dove solo una segnalazione si è rivelata errata. «Ogni giorno, all’alba, perlustriamo tra i 4 i 7 km di spiagge, alla ricerca di tracce, per poi proseguire durante la giornata con attività di sensibilizzazione, distribuendo materiale informativo negli stabilimenti balneari» racconta Roberta Peti, una delle volontarie dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) che perlustra il litorale che va da Ascea a Palinuro.

LA MAPPA

I volontari, che all’inizio dell’estate hanno fatto anche un vero e proprio appello a gestori dei lidi e bagnanti per prestare maggiore attenzione e segnalare immediatamente eventuali tracce di presenza di tartarughe marine, battono, infatti, interi tratti di costa per poi avvisare la Capitaneria di Porto e gli esperti della stazione zoologica. E le conferme sono state numerose. Oltre ai cinque nidi di Ascea, infatti, ce ne sono tre rispettivamente a Marina di Camerota, Pollica e San Mauro Cilento; due ciascuno a Palinuro e Pisciotta; uno a Casal Velino e uno ad Eboli. «È sempre una grande emozione quando si ha la conferma di un nido» aggiunge Daniela Guariglia, tra le volontarie del Museo Vivo del Mare di Pioppi che, insieme ai colleghi di Legambiente, perlustra invece il tratto costiero compreso tra Castellabate e Pioppi. A dare un aiuto importante, con le loro segnalazioni, sono anche i gestori degli stabilimenti balneari e i loro dipendenti, bagnini e non solo, che sono tra i primi a raggiungere all’alba gli arenili per prepararsi all’apertura al pubblico. In più di un caso, infatti, mamma tartaruga ha nidificato tra ombrelloni e sdraio, costringendo gli esperti a traslocare i nidi. «L’azione di monitoraggio sta dando i suoi frutti – conclude Valerio Calabrese, direttore del Museo Vivo del Mare di Pioppi – Per questo, vanno ringraziati tutti i volontari che ogni mattina si svegliano all’alba per controllare le spiagge. A ciò, poi, si aggiunge l’attività di tutela degli esemplari adulti poiché da un anno abbiamo attivato un centro di primo intervento che già in più di una circostanza ha consentito di mettere in salvo delle tartarughe marine in difficoltà». Ora, però, non resta che attendere le prime schiuse, sempre che qualche altra tartaruga marina non decida nei prossimi giorni di nidificare ancora lungo la costa del Cilento.