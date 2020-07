Cetara-Maiori, spiaggia stracolma di persone: e il distanziamento? A Praiano controlli “ok” al lido One Fire

Weekend caratterizzato da un’affluenza sicuramente molto importante in Costiera Amalfitana, specialmente, come abbiamo visto a Positano. In queste ore la Polizia Municipale sta controllando diverse spiagge e lidi balneari, per verificare se le misure legate al distanziamento sociale siano rispettate.

In particolare, a Praiano, come testimoniano le immagini che vi proponiamo, gli agenti della Polizia locale hanno controllato il lido One Fire Beach Club e hanno potuto constatare come tutte le disposizioni legate alle normative anti-Covi 19 siano rispettate. Positivi i controlli anche in altri lidi balneari. Il sindaco Annamaria Caso si è impegnata a garantire la sicurezza del territorio in tal senso.

Da quello che abbiamo riscontrato, però, sulla spiaggia di Cetara , per la precisione quella che si trova alle spalle del porto, che ricade nella competenza del Comune di Maiori, la situazione non sembra essere sotto controllo, o meglio abbiamo riscontrato un’affluenza di persone davvero importante: dalle immagini che vi proponiamo, secondo voi la distanza di sicurezza è rispettata?