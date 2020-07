Cetara, presto restyling di via Lannio con i fondi GAL Terra Protetta

Come abbiamo rivelato alcuni giorni fa, sono online le prime due graduatorie definitive dei Bandi del GAL Terra Protetta, che prevedono finanziamenti di progetti per oltre 1 milione e 200 euro.

Sono 13 i progetti ammessi a finanziamento per la Tipologia 6.2.1 che riguarda lo Sviluppo di start-up extra-agricole, 6 invece quelli che riguardano la Tipologia 7.6.1, ovvero la riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali.

Proprio a quest’ultima tipologia fa parte il progetto che verrà portato avanti a Cetara. Si tratta del restyling di via Lannio: il Comune in questione, infatti, beneficerà di un finanziamento per una somma di 115.607,18 euro. Erano anni che il rifacimento e ammodernamento di questa strada era oggetto di discussione.

La Tipologia 7.6.1 era rivolta ai Comuni con popolazione residente non superiore a 5000 abitanti al fine di ristrutturare elementi rurali di proprietà pubblica e di interesse storico architettonico, oppure riqualificare strade e piazze storiche site nel centro storico, inclusi manufatti di proprietà pubblica di proprietà pubblica insistenti su di essi. La somma dei progetti finanziati relativi alla suddetta Tipologia è di € 715.068,93.