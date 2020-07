Cetara. Il 10 luglio con la mamma di Nicole Lelli, Maria Zagaria, il libraio Michele Gentile, Remoli e “Fiume”

Il 10 a Cetara con Maria Grazia Di Bari mamma di Nicole Lelli vittima di femminicidio, Maria Zagaria “Alfiere” della Repubblica, il libraio Michele Gentile, Remoli e “Fiume”

Serata intensa di emozioni quella di Venerdì 10 luglio a Cetara, nell’ambito della XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. A cominciare dai nuovi Premi per l’Alto Impegno Culturale “Software Studio” a Maria Zagaria, nominata dal presidente Mattarella, a soli 15 anni, Alfiere della Repubblica Italiana, per l’impegno e la tenacia con i quali ha sostenuto il suo progetto di realizzare una biblioteca a Casal di Principe: obiettivo raggiunto grazie a una mobilitazione che ha coinvolto la città e il mondo della cultura; e a Michele Gentile, “Librivendolo” come si ama definire questo libraio di Polla che “sposa” il libro con iniziative a difesa dell’Ambiente, come “Non rifiutiamoci” un libro in cambio di una bottiglia o una lattina da buttare, o della Cultura con il “Libro in sospeso”. Passando dalla narrazione autobiografica della famiglia Remolino e dell’Italia fascista negli anni più duri del conflitto mondiale e della persecuzione ebrea, tracciata dallo scrittore e cantautore ebolitano Mino Remoli in “Fiume” edito da Homo Scrivens. Un racconto che coinvolge, commuove e unisce idealmente tutto lo stivale, dalla provincia salernitana di Campagna fino a Fiume, la storica “città contesa”. Una vicenda umana che nutre le coscienze e rafforza la memoria, testimoniando una volta in più che i veri eroi non indossano un mantello, ma hanno spesso gli occhi fieri e il volto umile e affaticato delle persone comuni. Per concludersi con la consegna del Premio “Donna del mio Tempo” sezione Impegno Sociale a Maria Grazia Di Bari mamma di Nicole Lelli uccisa a 23 anni con un colpo di pistola dall’ex compagno, nel 2015, e a cui è stato dedicato un monumento a Roma, unitamente alle vittime di femminicidio. Maria Grazia racconta la storia di Nicole nelle scuole nell’ambito del progetto “Chiara” del Comune di Roma, per diffondere la cultura dell’uguaglianza e tentare di abbattere i pregiudizi e gli stereotipi contro le donne.

