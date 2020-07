Cava, giro di vite sui controlli della polizia tra sanzioni e denunce

Nlla decorsa giornata del 16 luglio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni hanno intensificato l’attività di controllo del territorio in varie zone della città, anche in considerazione della maggiore movimentazione di persone e di veicoli in concomitanza della stagione estiva. Gli uomini del Commissariato hanno effettuato, nell’arco della giornata, in particolare nella fascia pomeridiana-serale, alcuni posti di controllo nelle zone dove si registra maggiore traffico veicolare, quali lo svincolo autostradale, la stazione ferroviaria e la centrale piazza Abbro con i seguenti risultati operativi: nr. 57 persone controllate; nr. 40 veicoli controllati, con elevazione di un verbale di violazione ai sensi dell’art. 192 del C.d.S. a carico di un automobilista non fermatosi all’alt in occasione di un posto di controllo. Continua anche l’attività di controllo ai pubblici esercizi, in relazione alla prevenzione del contagio da covid-19, con nr. 70 esercizi commerciali monitorati sull’intero territorio cittadino.