Cava de’ Tirreni. Violenta alunna minorenne, insegnante patteggia pena di due anni. Un insegnante di Cava de’ Tirreni ha patteggiato una penna di due anni di reclusione in seguito alla violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne a lui affidata per ragioni di istruzione. I fatti risalgono al settembre 2019, quando l’uomo di 57 anni fu arrestato dalla polizia del commissariato di Stato in flagranza di reato, mentre si trovava in un parcheggio con una studentessa di 14 anni.

Il docente si è difeso spiegando di non aver mai toccato la minorenne, ma le prove non sono risultate sufficienti. Dunque, negli scorsi giorni, il patteggiamento davanti al gup del tribunale di Nocera Inferiore.