Cava de’ Tirreni / Vietri. Caos traffico sull’autostrada Salerno – Napoli per le transenne Un inferno di lamiere. Finestrini chiusi e aria condizionata a palla per non respirare le esalazioni di smog, imprecazioni di insofferenza contenute a stento, strombazzamenti di clacson ogni cinque minuti: la situazione traffico in città si fa sempre più critica per il blocco autostradale relativo ai lavori in corso sul cavalcavia di via Carlo Santoro. La chiusura quotidiana del tratto di A3 che collega Cava de’ Tirreni e Salerno sta diventando, giorno dopo giorno, un inferno per i cittadini cavesi, scrive Giuseppe Ferrara su La Città : gli ingorghi si registrano ad ogni ora, se si considera che la situazione è aggravata dall’interdizione ai mezzi pesanti e dall’obbligo per i camionisti di passare in città, anziché transitare lungo l’arteria di alta velocità. I momenti più caldi, in tutti i sensi, si registrano soprattutto di sera – intorno alle 22 – in concomitanza con la chiusura del tratto: da Salerno in direzione Napoli gli automobilisti sono costretti a lasciare l’autostrada, percorrere il viadotto “Alfonso Gatto” e re-immettersi dopo aver attraversato Vietri (già di per sé intasata per il traffico da e per la Costiera Amalfitana) e il traffico della valle metelliana. Tempi di percorrenza stimati in almeno 60 minuti. I disagi maggiori si sono generati nella serata di giovedì quando, segnalano in molti, il tratto è stato interdetto un’ora prima del solito. «La direttrice Salerno-Vietri-Cava è diventata impercorribile», racconta Stefano Di Giuseppe , 32enne di Cava che giovedì sera, dopo essersi goduto una passeggiata rilassante sul lungomare, all’altezza di Santa Teresa, si è ritrovato dalle 22 e 30 fino alle 24, imbottigliato nell’ingorgo infernale. «Tra auto in coda, tir che rallentano inevitabilmente la percorrenza e nessun dispositivo di gestione del traffico, diventa quantomeno snervante spostarsi in macchina. E l’unica alternativa, a quel punto, è imboccare l’impervia strada che da Salerno porta a Cava tramite zona Croce». Disagi analoghi nelle ore di punta: dalle 9 del mattino, intorno a ora di pranzo, e in prima serata, gli ingorghi all’altezza del casello di viale Riccardo Romano e lungo tutta la strada statale 18 vengono causati dall’intasamento prodotto dai mezzi pesanti, il cui transito in autostrada è interdetto a prescindere e già prima dei lavori, al cavalcavia di via Carlo Santoro, per le perizie di stabilità condotte sul tratto Cava-Vietri. Una situazione che aveva portato già un anno fa l’amministrazione comunale cavese, in sinergia con quella di Vietri Sul Mare, a diffidare la società “Autostrade” affinché si prendessero i dovuti accorgimenti e addirittura si provvedere a risarcire entrambi i comuni per gli ingenti danni riscontrati alla tenuta delle strade cittadine. Ma a quanto pare la missiva era rimasta lettera morta e a distanza di un anno non risultano riscontri in tal senso. Non è più confortante la situazione che riguarda il ponte di via Carlo Santoro: nonostante le rassicurazioni arrivate dall’assessore ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore , in merito all’ultimazione dei cantieri, aperti in concomitanza del lockdown , costati circa 600 mila euro e la cui ultimazione è prevista non prima della terza decade di agosto, a quanto pare bisognerà pazientare per almeno altre due settimane. «Abbiamo avuto un confronto con la società “Autostrade” – ha detto Senatore – . Entro il 17 luglio, salvo imprevisti, sarà ripristinata la percorribilità su entrambe le carreggiate del tratto autostradale. Per il 10 agosto, invece, contiamo di riaprire il passaggio pedonale sul ponte di via Carlo Santoro e ultimare i lavori per la fine dello stesso mese. Purtroppo era un’attività necessaria e urgente, considerate le condizioni del cavalcavia».