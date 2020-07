Cava de’ Tirreni. Sono almeno sei gli aspiranti candidati sindaco per scalzare Servalli

A Cava de’ Tirreni ormai la campagna elettorale è entrata nel vivo. Prima della presentazione ufficiale delle liste ci sono ancora una ventina di giorni in cui si potrebbero registrare delle sorprese. Al momento sono sei i candidati a sindaco annunciati. Nei prossimi giorni, però, il numero degli aspiranti alla carica di primo cittadino potrebbe variare. Alla contesa elettorale potrebbe esserci anche Potere al Popolo a sostegno della candidatura a sindaco del suo leader cittadino Davide Trezza. Già da settimane invece sono in piena campagna elettorale gli altri candidati sindaco. Il primo cittadino uscente, Vincenzo Servalli, punta alla riconferma. Con lui ci saranno sei liste: Pd, Psi, e le civiche «Insieme per Servalli Sindaco», «Unione Popolare», «Cava Avanti», e «Cava ci appartiene». Il centrodestra (Lega, FI, FdI, Udc e il movimento civico Siamo Cavesi) invece cerca di riprendersi il timone della città con Marcello Murolo. In corsa per la carica di sindaco ci sono anche Enrico Bastolla (sostenuto da Liberi di e Cava per Cava), Giuseppe Benevento del M5S, Umberto Ferrigno con la lista civica «Identità e Tradizione» e Luigi Petrone, l’ex priore del convento di San Francesco e Sant’Antonio che avrebbe al suo fianco tre liste civiche. Nel folto esercito dei candidati al consiglio comunale molto probabilmente non ci sarà Enrico Polichetti, l’ex assessore della giunta Servalli che appena una settimana fa è stato assolto con formula piena dalle accuse di voto di scambio.