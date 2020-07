Cava de’ Tirreni. Si fa sempre più strada l’ipotesi di una candidatura a sindaco di frate Gigino Petrone

Cava de’ Tirreni. Si avvicina la data delle elezioni comunali e si fa sempre più insistente la voce di una possibile candidatura di frate Gigino Petrone a primo cittadino. Sulla questione interviene anche il cavese Massimo Buchicchio con un post pubblicato oggi sul suo profilo Facebook: “Nella sera di ieri leggendo su facebook la notizia di una possibile candidatura di Luigi Petrone a Sindaco ero convinto che fosse l’ennesima bufala lanciata da qualcuno per scherzo. Pertanto per puro divertimento ho creato il simbolo per la ipotetica lista per “frà Gigino Sindaco”. Ma questa mattina mi hanno contattato alcuni amici che mi hanno assicurato che la notizia è credibile. A questo punto per rispetto verso Luigi Petrone ed il suo elettorato ho eliminato il mio post di ieri sera per evitare che si possa generare una spiacevole confusione con il Simbolo Ufficiale che pare verrà presentato in settimana alla cittadinanza durante una conferenza stampa. Quale sarà il vero Simbolo? Aspettiamo e vedremo”.