Cava de’ Tirreni piange uno dei suoi figli illustri. Ci lascia il Prof. Agnello Baldi

Cava de’ Tirreni ora è un po’ più povera dopo che è volato in cielo uno dei suoi cittadini più illustri. All’età di 84 anni è venuto a mancare il Prof. Agnello Baldi, amato e stimato da tutti i cavesi e non solo per la sua grande cultura. L’intera città è in lutto per la grave perdita ed anche il sindaco Vincenzo Servalli ha voluto pubblicare un post sulla sua pagina Facebook: “Una dolorosa notizia. La scomparsa del prof. Agnello Baldi, priva la nostra città di uno dei suoi figli migliori. Alla famiglia le mie commosse condoglianze”. Anche il Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni ha voluto ricordare il Prof. Baldi: “La scomparsa del prof. Agnello Baldi, insigne Maestro e membro del comitato scientifico del Centro Studi, ci coglie alla sprovvista e ci intristisce enormemente. È una gravissima perdita per la città di Cava e per la cultura classica in generale.

Il Centro Studi per la Storia di Cava da’ Tirreni si associa al dolore della famiglia e non mancherà di ricordarlo nelle forme e modalità più varie, che saranno stabilite nella prossima riunione del Centro. Siamo tuttavia sicuri che vivrà sempre nei nostri cuori!”.

La redazione di Positanonews si stringe alla famiglia del Prof. Baldi in questo momento di immenso dolore e formula le proprie condoglianze.