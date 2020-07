Cava de’ Tirreni. Parco dello sport, inaugurazioni record

Il terzo taglio del nastro nell’arco d’undici anni. Via libera ai lavori nell’opera pubblica – che diventa privata più inaugurata di Cava. Sono stati cantierizzati finalmente i lavori di riqualificazione per la realizzazione del “Parco dello Sport”, nell’ex Velodromo, per 180mila euro. Come scrive Giuseppe Ferrara per La Città, il Comune, però, rinuncia alla gestione dell’impianto: sarà affidato a privati. A seguito di un lungo lavoro burocratico e di recupero di vecchie documentazioni e concessioni urbanistiche condotte dal consigliere delegato allo sport, Eugenio Canora , dopo aver espletato, nei gironi scorsi, tutte le procedure d’appalto, sono iniziate le opere preliminari di riqualificazione dell’area. «Cominciano i lavori, abbiamo visto le ruspe all’opera: hanno appianato lo spazio in cui si dovrà costruire – spiega Canora . Un’impresa davvero ardua, dopo un’odissea durata quattro anni, per superare numerosissimi ostacoli e avviare una procedura articolatissima. Ora l’associazione che si è aggiudicata la gara avrà il compito di realizzare nel più breve tempo possibile un Parco per lo Sport per tutti: per le famiglie, per le persone e gli atleti con disabilità ma anche per gli studenti». Il vicino liceo scientifico “Andrea Genoino”, per esempio, avrà un diritto di uso quotidiano gratuito dell’infrastruttura. «Insomma – conclude Canora – stiamo parlando di restituire alla città un’area sportiva di cui si avverte veramente l’esigenza ». Più di “restituire”, però, si tratta di un vero e proprio “fornire”: la struttura di via Ido Longo non era mai entrata in funzione se non per brevi e sporadici periodi. L’ex Velodromo è l’opera più inaugurata di Cava: costato all’epoca 1,8 milioni di euro, il Parco dello Sport ha visto il primissimo taglio del nastro nel 2009: il sindaco era Luigi Gravagnuolo .

Una seconda inaugurazione

anche con il sindaco successivo, Marco Galdi . Eppure l’impianto non è mai entrato concretamente in funzione. Il motivo? I costi di gestione troppo elevati, erbacce e degrado che avanzano inesorabilmente, nonostante i vari interventi di manutenzione.

E poi quel buco nella recinzione: un passaggio agevole, sicuramente non autorizzato ma tacitamente tollerato, che permetteva l’accesso agli sportivi che necessitavano d’un posto in cui allenarsi