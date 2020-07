Cava de’ Tirreni. Non ce l’ha fatta l’anziana di 85 anni investita da un’automobile a pochi metri dalla sua abitazione, mentre attraversava via Castaldi. L’automobile guidata da una donna, infatti, l’ha presa in pieno e, dopo essere stata sbalzata per aria, l’anziana ha battuto la testa in terra. Non sono bastati i soccorsi immediati: la donna si è spenta questa notte all’Ospedale Ruggi di Salerno, dopo il trasferimento da Santa Maria dell’Olmo. Aperta l’inchiesta.