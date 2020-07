Cava de Tirreni. Litiga con la fidanzata e sfascia l’auto. Litiga con la fidanzata e sfascia un’auto, parcheggiata in strada. È accaduto in via Carillo, nella serata tra lunedì e ieri. A denunciarlo sono gli stessi residenti della zona, sconvolti dal gesto di violenza del giovane. Secondo la ricostruzione dei testimoni i due fidanzati, poco più che ventenni, erano in strada e stavano litigando. Una discussione molto animata, ma nulla che potesse far prevedere il folle epilogo. All’improvviso il giovane, in preda a un raptus, ha iniziato a scagliarsi contro un’auto in sosta, colpendola con pugni e calci sulla carrozzeria. Non pago, ha continuato con maggiore impeto contro uno degli specchietti ed il finestrino laterale che si sono infranti. Quando si è reso conto di quello che aveva combinato, anche per le urla dei condomini, i due giovani sono scappati. I residenti della zona hanno denunciato l’accaduto, lanciando un appello via social. Dalle pagine facebook è partito l’invito al giovane a «costituirsi» anche perchè sarebbero in molti ad aver visto il folle gesto. E non solo: c’è anche chi, a ragione, si è rivolto alla ragazza, mettendola in guardia da chi è capace di tale violenza. I danni all’auto non sarebbero di poco conto se si considera che sono andati distrutti lo specchietto ed il finestrino laterale. Non è la prima volta che in città si registrano danneggiamenti ad auto e moto. L’estate scorsa in una sola notte furono vandalizzati diversi motorini, parcheggiati in centro, cui furono tagliati i rivestimenti delle selle. Diversi gli atti vandalici ai danni di auto in sosta lungo la strada statale 18. In una sola notte furono vandalizzate tutte le vetture, parcheggiate. Furono danneggiate carrozzerie, finestrini e specchietti. Decine le denunce e le segnalazioni delle vittime. Nella vicina Salerno si verificò lo stesso episodio. La polizia riuscì ad identificare e incastrare la banda dei colpevoli.

Simona Chiariello, IL Mattino