Cava de’ Tirreni. L’ex vice sindaco Polichetti passa con fra Gigino , altra spina contro Servalli . Fra Gigino rafforza la sua lista e si fa piu agguerrito contro Servalli, che gli rese la vita difficile nella gestione del Convento, ha preso un suo ex peso forte . L’ex vice sindaco Enrico Polichetti , da poco assolto dall’ accusa di associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso al processo per il clan Zullo, sarà candidato di punta in una lista a sostegno di Luigi Petrone , l’ex fra Gigino frate minore cappuccino che ha

deciso di scendere in campo candidandosi come sindaco e di sicuro Polichetti ha anche lui il dente avvelenato con Servalli. Insomma Cava sarà al centro dell’attenzione a Salerno e in Campania per questo voto .