Cava de’ Tirreni. Il Questore di Salerno Maurizio Ficarra ha fatto visita al Sindaco Vincenzo Servalli

Cava de’ Tirreni. Questa mattina, giovedì 9 luglio – come si legge nel post pubblicato dal primo cittadino sulla sua pagina Facebook – il Questore di Salerno Maurizio Ficarra ha fatto visita al Sindaco Vincenzo Servalli per presentare il nuovo Dirigente del Commissariato di Cava de’ Tirreni, dott. Giuseppe Fedele.

Il nuovo Dirigente, già vice capo di gabinetto della Questura di Salerno, è subentrato ad Immacolata Acconcia, che ha assunto l’incarico di Primo Dirigente della Questura di Catanzaro.

A dare il benvenuto al nuovo dirigente del Commissariato cavese anche l’Assessore alla sicurezza Giovanni Del Vecchio. Durante l’incontro il Questore Ficarra ha rimarcato l’attenzione verso la città metelliana, che si conferma tra le più sicure della provincia di Salerno, ed ha assicurato una particolare attenzione soprattutto al fenomeno della movida, attesa la grande presenza di visitatori soprattutto nei fine settimana.

Il Sindaco Servalli ha espresso i ringraziamenti e la piena collaborazione dell’intera Amministrazione comunale, nel segno della continuità e del proficuo lavoro svolto finora dal Personale della Polizia di Stato del locale Commissariato, confidando nella sempre maggiore sinergia tra le Forze dell’Ordine per sopperire alle croniche carenze di organico che accomunano le Polizie anche locali di tutti i territori.