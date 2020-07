Cava de’ Tirreni. Il 2 luglio sospensione idrica notturna: dalle ore 0.00 alle ore 4.00.

L’Ausino comunica la sospensione idrica notturna il giorno 2 luglio 2020, dalle ore 00.00 alle ore 4.00, per consentire il recupero di accumulo idrico nei serbatoi di S. Anna e Montecastello.

La sospensione idrica interesserà le seguenti zone:

Pregiato

Via E. De Filippis

Via L. Ferrara

Via Abbro

Petrellosa

Caselle superiore

Saura

Bagnara

Montecaruso

Citola (zone alte)

L’Ausino si scusa per il disagio arrecato.