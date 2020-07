Cava de’ Tirreni. Grave incidente nella notte, una ragazza di 18 anni viene investita da un’auto: necessaria l’amputazione di una gamba

Cava de’ Tirreni. Durante la notte, lungo la Strada Statale 18, si è verificato un grave incidente che ha visto coinvolta una 18enne. La ragazza si trovava seduta su un muretto in compagnia di un’amica allorquando un’auto è finita improvvisamente fuori strada travolgendo le due giovani. Le ragazze sono state immediatamente trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Ad una delle due giovani sono state riscontrate ferite di non grave entità, mentre le condizioni cliniche dell’altra, la 18enne originaria di Nocera Superiore, sono subito apparse critiche. I medici, dopo le prime cure ed accertamenti del caso, non hanno potuto evitare l’amputazione di una gamba. La 18enne, dopo l’intervento chirurgico, è stata trasferita nel reparto di rianimazione per poi, una volta stabilizzati i parametri, essere ricoverata nell’Unità Operativa di Ortopedia. Alla giovane è stato fornito il necessario servizio di assistenza psicologica per aiutarla ad affrontare la drammatica realtà.

Nel frattempo è stato fermato il conducente dell’auto che ha investito le due ragazze e, sottoposto ad alcot test, è risultato positivo.