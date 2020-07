Cava de’ Tirreni. Elezioni amministrative, è corsa a cinque

Umberto Ferrigno ufficializza la sua candidatura, la corsa alla poltrona di primo cittadino di Cava de’ Tirreni. In vista delle elezioni amministrative – verosimilmente d’inizio autunno, sono in quattro, ora, a provare a strappare la fascia tricolore al sindaco uscente, Vincenzo Servalli , forte d’uno schieramento di almeno sei liste (Pd, Psi e le civiche “Unione Popolare”, “Cava ci appartiene”, “Insieme per Servalli” e “Avanti Cava”.

Oltre a Marcello Murolo , che, da candidato civico del movimento “Siamo Cavesi”, ha convogliato accanto a sé l’intero centrodestra (FI, Fd’I, Udc e Lega lo supportano), a Enrico Bastolla , ex assessore di Servalli, che ora corre contro di lui, e a Giuseppe Benevento , aspirante sindaco del Movimento 5 Stelle, scende nell’agone politico metelliano pure Ferrigno, professore di Tecnica dei Servizi Turistici presso l’Istituto metelliano “Filangieri.

Il prof Ferrigno, nel 2013, scese già in campo con un’altra candidatura, alla Camera dei Deputati, con il simbolo dell’Udc: a quel tempo sedeva al tavolo del Coordinamento provinciale d’un partito che poi ha lasciato due anni fa. Senza rinunciare all’impegno politico da indipendente.

La lista che supporterà Ferrigno si chiama “Identità e Tradizione”. «Con il un gruppo forte e coeso espressione della società civile, sociale, professionale e culturale, mi candido in un’azione di rinnovo politico tramite il senso civico – dice Ferrigno – per ritrovare valori, idee e identità dei luoghi attraverso la tradizione e le sinergie culturali. Vogliamo far crescere il territorio sviluppando commercio, turismo ed economia interfacciandomi con le realtà dal sud