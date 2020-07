Cava de’ Tirreni. Due nuovi casi di Coronavirus in città. Riportiamo di seguito quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli: Cari concittadini, si registrano due nuovi casi di coronavirus nella nostra città. Anche per loro si è attivata la procedura prevista e sono isolati, insieme ai contatti diretti, nel proprio domicilio. Con questi due nuovi casi, salgono a 4 gli attuali positivi a Cava de’Tirreni. Credo che l’appello alla responsabilità sia necessario, anche e soprattutto per i più giovani, laddove uno dei due casi riguarda una ragazza di 27 anni a dimostrazione che il virus colpisce senza distinzioni di età. Convivere,con prudenza, con il Covid è l’unica strada possibile per ora.