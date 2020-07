Cava de’ Tirreni. Due nuovi casi di Coronavirus in città, a renderlo noto il sindaco Vincenzo Servalli

ICava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, attraverso i social, rende noto che: «Registriamo, nella nostra città, due nuovi casi positivi al Covid 19. Un caso, in verità, riguarda un cittadino di Baronissi, ricoverato nel nostro presidio ospedaliero, che sarà gestito dalla ASL competente. Il secondo caso riguarda una residente a Cava, di nazionalità ucraina, che ha avuto un contatto diretto con il focolaio della zona “Carmine” di Salerno. Tutti i protocolli sono stati attivati e le persone hanno sintomi lievi. In seguito all’arrivo di persone da diversi Paesi, sono diventate 14 le persone in sorveglianza attiva. Viviamo la nostra vita, nel rispetto delle regole e con prudenza».