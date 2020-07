Non ce l’ha fatta M.P. 85 anni investita da un’auto venerdì pomeriggio in via Castaldi a Cava de’ Tirreni. L’anziana è morta in nottata all’ospedale Ruggi di Salerno dove era stata trasferita per l’aggravarsi delle sue condizioni. Si lavora per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’anziana, travolta dall’auto, sarebbe stata sbalzata in aria per poi cadere battendo la testa a terra.