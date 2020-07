Cava de’ Tirreni. Dalla Regione Campania oltre 4 milioni di euro per l’Ospedale “Santa Maria dell’Olmo”

Cava de’ Tirreni. La Regione Campania ha stanziato la somma di 4.358.000 euro per lavori di riqualificazione dell’Ospedale Santa Maria dell’Olmo. A renderlo noto è il sindaco Vincenzo Servalli attraverso un post sulla sua pagina Faacebook nel quale specifica che i fondi saranno così suddivisi: 2.344.000 euro per il nuovo Pronto Soccorso, 1.564.000 euro per la Terapia Intensiva e 450.000 euro per il rifacimento delle facciate esterne. Una bella notizia per l’ospedale cittadino che in molti attendevano.