Cava de’ Tirreni. Confermata la candidatura a sindaco di Fra Gigino Petrone. Dopo le insistenti voci che lo vedevano un possibile candidato sindaco, la conferma è arrivata dallo stesso Fra Gigino Petrone. Sul suo profilo Facebook ha infatti scritto quanto riportiamo di seguito, insieme al logo de “La Fratellanza”:

Amici carissimi dal momento che ho svolto il mio ruolo nella Chiesa e purtroppo non avendo più un impegno per dedicarmi a voi…

Da oggi 22 luglio 2020 si apre la mia candidatura per rendere un servizio alla mia cara e amata città di Cava de’ Tirreni.

Resto fedele nel mio animo all’amore a Dio alla Vergine ma con un apertura a 365 gradi nel servizio libero gratuito disinteressato e SENZA COMPROMESSI al prossimo…

E più facile amare le persone che vedi che Dio che non vedi…e se l’ uomo e immagine di Dio… allora nel momento che rendo il mio impegno alla collettività continuo a operare per LUI.

Non voglio ne guerre ne divisioni ne odi ne rancori… se sarò all’opposizione sarò al vostro fianco per darvi una mano… se sarò umilmente primo cittadino voi non eletti dovrete stare al mio fianco….

Perdono chi mi ha fatto del male e ha voluto che andassi via da Cava… il vero cavese se ci crede consuma la sua vita per la sua città…

A voi la scelta e fatela in una maniera libera e sincera. DIO E LA VERGINE CI BENEDICANO e ci possano guidare per scelte sagge e coraggiose… auguri a noi candidati.

Il frate francescano sarà, dunque, in competizione con Enrico Bastolla, con la lista civica “Liberi di”, Marcello Murolo, con la lista civica “Siamo Cavesi”, e Giuseppe Benevento per il Movimento 5 Stelle.