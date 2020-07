Cava de’ Tirreni. Cava Green Valley, energia pulita. Realizzato impianto fotovoltaico presso l’immobile comunale di via Corradino Schreiber

Cava de’ Tirreni. Con un finanziamento di circa 170,000 euro del Mise (Ministero Sviluppo Economico) per l’efficientamento energetico degli edifici comunali è stato realizzato un impianto fotovoltaico presso l’immobile comunale di via Corradino Schreiber che ospita gli uffici tecnici e tributi; con i ribassi d’asta sono stati sostituiti anche gli infissi dei lucernai per una migliore coibentazione della struttura.

L’impianto fotovoltaico (con una potenza di 60 kw – accumulo 12 Kw/h) sarà messo in rete per la produzione di energia elettrica e consentirà un risparmio per il Comune di circa 20.000 euro l’anno. Inoltre, sarà installata anche una colonnina per la ricarica delle auto elettriche.

L’Assessore all’Ambiente Nunzio Senatore, attraverso i social, afferma: “Un nuovo tassello nell’ottica della Cava Green Valley che, come Amministrazione Servalli, stiamo perseguendo. È un impegno ed un lavoro lungo, ma tutte le nostre azioni e le attività di questi anni sono improntate alla salvaguardia ambientale ed al risparmio energetico, che si traduce in risparmio economico per le casse comunali e quindi per i cittadini e che ci consente di fornire sempre maggiori servizi”.