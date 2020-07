Cava, 4 giorni senza cibo: il padre di Arianna finisce al Ruggi per un malore

Il digiuno per per chiedere giustizia per la figlia Arianna, la 15enne di Cava diventata tetraplegica a causa di un farmaco sbagliato che le è stato somministrato al Cardarelli di Napoli quando aveva appena tre mesi, rischia di costare caro al papà Eugenio Manzo. L’uomo, cardiopatico – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – dopo 4 giorni senza mangiare è stato trasportato al “Ruggi” di Salerno per accertamenti. Ha accusato un malore. Poco dopo, però, nonostante un forte dolore dietro lo sterno, è tornato a casa per poter prestare assistenza alla figlia, dal momento che la madre doveva recarsi al lavoro.