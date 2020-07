Castellammare, venerdì varo della nuova nave Fincantieri

E’ passato praticamente un anno dall’ultimo varo, quello della nave Trieste, a Castellammare di Stabia. Ora è tutto pronto per la nuova nave targata Fincantieri. Domani, venerdì 31 luglio alle ore 11,30, si terrà il varo della nuova costruzione. Si era tenuta il 23 luglio una riunione preliminare in Fincantieri che ha visto protagonisti capitaneria, Comune e forze dell’ordine per le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico.

La Capitaneria di Porto, con al comando il capitano Ivan Savarese, ha emesso un’ordinanza, la nunero 44 del 29 luglio 2020, con cui sono stati disciplinati tutti gli aspetti inerenti all’operazione, legate alla sicurezza della navigazione e portuale a tutela della pubblica e privata incolumità. Gli accessi al cantiere saranno contingentati.

Si potrà assistere al varo direttamente dalla villa comunale così come accaduto già diverse volte in passato.