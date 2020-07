Castellammare. Scene da arancia meccanica , trasportatore aggredito con una mazza per motivi di viabilità

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Una lite in centro si trasforma in una violenta aggressione. Autotrasportatore picchiato con una mazza a via Denza. La spedizione punitiva organizzata dopo una lite. L’uomo aveva discusso con una persona per motivi di viabilità. Dopo poco sono tornati in due con uno scooter e lo hanno aggredito con violenza. Il ferito portato in ambulanza al pronto soccorso del San Leonardo. Sul posto polizia e carabinieri. Aperta un’inchiesta si stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza.