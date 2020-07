Castellammare, ritrovato il portafoglio smarrito da un paziente di Sorrento in Ospedale. La buona notizia

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Lieto fine presso una clinica del posto. In una nota struttura si pensava di aver subito il portafogli ad un anziano paziente di Sorrento.

A raccontarci il fatto il figlio di quest’ultimo, il quale ci ha fatto sapere come il padre fosse lì per un intervento oculistico e, una volta tornato in stanza, non abbia più trovato il portafogli. A causa delle disposizioni sanitarie, non è possibile neanche accompagnare i propri familiari in stanza, quindi una persona anziana può trovarsi da sola in stanza, con le difficoltà del caso. Insomma, un bruttissimo episodio: sono stati allertati i Carabinieri

Episodi che non sono assolutamente nuovi, specialmente in Campania. Soltanto qualche mese fa, dei ladri entrarono all’ospedale Loreto Mare di Napoli e rubarono soldi e portafogli di medici e infermieri. Stessa cosa successe al Policlinico a marzo scorso.

Ma qui c’è stato il lieto fine, nessun furto, il portafoglio è stato ritrovato.