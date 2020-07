Castellammare. Rapina in un appartamento al centro in Via Amato

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Rapina in un appartamento del centro a Castellammare. Malviventi si sono introdotti in una casa mentre c’erano i proprietari in una abitazione di Via Amato nel primo pomeriggio. È caccia ai delinquenti, con il volto coperto e armati, che hanno preso quanto c’era in casa e sono fuggiti. Sul posto gli uomini della polizia scientifica del commissariato stabiese, che hanno ricostruito la vicenda e conducono le ricerche dei responsabili.