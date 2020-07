Castellammare, lavori traforo EAV a Varano: sotto setaccio i permessi

Continua l’inchiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata con oggetto i lavori di messa in sicurezza e consolidamento della collina di Varano, a Castellammare di Stabia. I lavori avrebbero provocato il disboscamento del costone di Varano a ridosso della tratta ferroviaria della Circumvesuviana all’altezza delle fermate di Via Nocera e Castellammare Centro lasciando quella parte di collina completamente priva di protezione ed esposta, in caso di eventi meteorologici avversi, a possibili frane e smottamenti.

Stando a quanto riportano i colleghi di Metropolis, la Procura attualmente starebbe passando sotto setaccio i permessi, per fare luce sulla vicenda. Nei giorni scorsi sono stati acquisiti tutti gli atti relativi al progetto EAV: resta da capire se fosse necessario il completo disboscamento del pianoro e, ovviamente, se fosse stato autorizzato. Sono tre gli esposti che sono stati presentati in Procura: anche il Comune di Castellammare di Stabia aveva espresso seri dubbi circa gli interventi; nella fattispecie, si metteva in dubbio fossero lavori destinati soltanto ad una messa in sicurezza. Insomma, ora sta alla Procura fare chiarezza.