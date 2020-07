Castellammare, la favola di Michele e Pina: si sposano un anno dopo l’incidente a Vico Equense

Michele e Pina finalmente si sposano. Il destino ha voluto che i loro cuori continuassero a battere l’uno per l’altra e così, un anno dopo l’incubo, si uniranno in matrimonio il prossimo 12 agosto. A raccontare la loro storia è il quotidiano di Metropolis in edicola oggi.

Un incidente a Vico Equense, ricordiamo, ha costretto Michele Savastano prima in fin di vita e poi in un lungo percorso di riabilitazione. Con la madre sempre al suo fianco la fidanzata Pina, come la notte in cui un motociclista li ha travolti mentre attraversavano la strada tenendosi per mano. Ha il sapore della favola l’epilogo della loro storia che il 12 agosto prossimo li vedrà dire “sì” al comune di Castellammare. Rito civile per la coppia che avrebbe dovuto sposarsi il 26 agosto scorso, se l’incidente non avesse cambiato la loro storia. Ora Michele e Pina vogliono ricominciare da dove si erano fermati.

Michele nelle scorse settimane ha ricominciato la sua vita a casa, accolto con una festa da tutto il quartiere Cmi dove è cresciuto e lavora. Ora il matrimonio per una favola che ha tutti gli ingredienti per riempire il cuore e dare speranza.

Ai due sposi auguriamo il meglio, affinché ciò che il destino stava per portargli via gli renda tutto il bene e la felicità di questo mondo.