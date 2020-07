Castellammare, follia al San Leonardo: paziente aggredisce infermieri e guardie giurate

Follia all’ospedale san Leonardo di Castellammare di Stabia, nel pomeriggio di ieri. Un uomo che era in attesa di ricevere cure ha aggredito medici e infermieri, nonché guardie giurate, creando caos e paura. Sono dovuti intervenire i Carabinieri per cercare di sedare le ire dell’uomo: per lui è scattata la denuncia.

Sono state anche analizzate le immagini di videosorveglianza del pronto soccorso (consegnate poi alle forze dell’Ordine), poiché c’è l’intenzione da parte della direzione sanitaria di far pagare i danni provocati al presunto colpevole. Stando a quanto si è appreso, le condizioni dell’uomo non erano gravi e quindi era stata data precedenza a casi che i medici hanno valutato come più seri. Sarebbero stati i presenti ad avvertire i Carabinieri.