Castellammare, è scontro Eav-Comune per un b&b nell’ex stazione sulla tratta Napoli-Sorrento

Operai al lavoro all’esterno dell’ex stazione Terme della Circumvesuviana, proseguono le opere per la creazione di un b&b nei locali creati dall’architetto Marcello Canino. La questione, che si trascina da oltre un anno, vede da un lato l’Eav che ha messo a bando quegli spazi per recuperarli, pensando di riutilizzare la stazione in disuso da diversi anni, e dall’altro c’è il Comune che solo dopo l’assegnazione ha alzato le barricate perché la fermata venga ripristinata e il B&B sia un’opera accessoria ma non unica all’interno della stazione. Ecco tutta la vicenda riportata da Fiorangela d’Amora per il Mattino. Un accordo verbale raggiunto dal sindaco Gaetano Cimmino e dal presidente di Eav Umberto De Gregorio durante gli incontri dello scorso anno: «La fermata sarà riattivata quando saranno riaperte le Antiche Terme». Questa la sintesi di interlocuzioni più o meno chiare tra i due che, però, hanno continuato a lanciarsi frecciate in questi mesi. Cimmino ha provato a bloccare i lavori per il B&B prima attraverso l’ufficio tecnico. Poi la speranza, per l’ente, era arrivata nei giorni scorsi con l’interessamento della Soprintendenza con l’avvio dell’iter per ottenere il riconoscimento di bene storico della stazione, che avrebbe potuto vincolare la ristrutturazione. Un parere che potrebbe fermarsi alla richiesta di rispettare volumetrie e spazi lasciando intatta la facciata. «Castellammare perde anche la stazione delle Antiche Terme: diventerà un B&B. Ho sentito il dirigente del settore tecnico – spiega Tonino Scala di Leu – che mi ha spiegato la questione burocratica, lui non ha responsabilità, applica la norma, ma chi, come sempre, doveva entrare nel merito delle scelte, ha deciso di non farlo: vergogna». Scala guida i cittadini che sin dall’inizio si sono opposti al riutilizzo della stazione con un’altra destinazione: «Nonostante il vincolo – spiega Scala – visto che trattasi di un’opera progettata da Marcello Canino, i lavori proseguono, complici Comune e Soprintendenza. Siamo di fronte alla Regione e all’Eav che attuano la politica del me ne frego, e ad un sindaco incapace di decidere. Mi vedrò costretto per l’ennesima volta ad andare in Procura. La stazione delle Antiche Terme è un progetto troppo importante per la città».