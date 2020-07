Castellammare di Stabia. Alle 11.30 di oggi, presso l’indotto Fincantieri, c’è stato il varo del primo dei tre tronconi per il gruppo Carnival, attivo nel settore delle crociere. Gli operai stabiesi hanno lavorato per mesi e finalmente hanno fatto scivolare in mare il primo troncone tra l’emozione dei tanti cittadini accorsi in villa comunale per assistere al varo.

L’arrivo in acqua del troncone è stato salutato, come di consuetudine, dal suono della campana e dall’augurale lancio della bottiglia. Ora gli operai dovranno intraprendere i lavori per la realizzazione degli altri due tronconi simili, lavoro che durerà diversi anni.

Video di Cira Tommasino