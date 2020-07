Castellammare di Stabia. Sull’installazione dei new jersey a Pozzano il sindaco Gaetano Cimmino: “Ci siamo ripresi Pozzano, che è dello Stato e dei cittadini per bene”

Riportiamo il post pubblicato dal sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino sul suo profilo Facebook relativamente ai blocchi di cemento posti a Pozzano contro la sosta abusiva:

Voglio tornare sulla questione dei new jersey a Pozzano. Tralasciando i commenti del tipo “che male fanno i parcheggiatori abusivi che si guadagnano la giornata”, mi limito a ricordare a tutti che quei soldi, pretesi ed estorti ai bagnanti da non so quanti anni a questa parte andavano ad ingrassare la criminalità.

Esatto, proprio quella camorra che ha affossato la nostra bella terra. E non lo diciamo noi, ma la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Per quei soldi, migliaia di euro al giorno, questa gente è arrivata anche a sparare e ad ammazzare. Hanno sparato in pieno giorno, in mezzo a bagnanti e bambini, seminando il terrore.