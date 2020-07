Castellammare di Stabia. Michele Savastano, coinvolto ad agosto in un incidente stradale a Vico Equense, sta bene e finalmente torna a casa

Castellammare di Stabia. Oramai tutti hanno avuto modo di conoscere la storia di Michele Savastano, rimasto coinvolto in un incidente stradale e Vico Equense lo scorso 13 agosto. Quel terribile giorno Michele era insieme alla sua fidanzata Pina quando, mentre attraversava la strada nei pressi dell’ospedale vicano, venne investito da una moto. A seguito dell’incidente Michele fece un volo di diversi metri e riportò delle lesioni per le quali venne ricoverato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli in gravi condizioni. Lo scorso maggio il 27enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed ora finalmente le sue condizioni cliniche sono migliorate consentendone il ritorno a casa dove dovrà continuare la riabilitazione. La storia di Michele ha commosso tutti perché il sogno di sposare la sua Pina è stato bruscamente interrotto quel terribile 13 agosto, ma il matrimonio è solo rimandato. Appena Michele si sarà rimesso completamente sposerà la sua fidanzata.

Michele ha voluto commentare questo momento di gioia sui social: “Dio esiste ed io ne sono la prova… il massimo era solo risvegliarsi dal coma in condizioni che avrebbero fatto male a chi mi vuole bene… invece no! Ed è per questo che ringrazio Dio perché, anche se nella vita avrò qualche ostacolo, giorno dopo giorno con la forza e la tanta pazienza tutto andrà a finire e ritorneremo alla vita che ho sognato di recuperare per tanto tempo in questo percorso durato quasi un anno tra ospedali e sale operatorie tutto questo e anche grazie a tutte le persone che mi sono state vicine ad asciugare le lacrime e fatto chinare il capo fino all’ultima battaglia per tornare a casa da vincitore…Ed e per questo che dico di dare valore alla vita e andare alla ricerca della felicità sempre, e se ad un certo punto credi di non poterla raggiungere lei arriverà, anche quando sembra che tutto sia finito. Grazie a tutti per quello che avete fatto per me e la mia famiglia io non lo dimenticherò mai finalmente dopo tante battaglie e tutto finito… Ed è stata vinta la partita più importante della mia vita finalmente si torna a Casa! Grazie a tutti”.