Castellammare di Stabia/Massa Lubrense. Mire dei clan sugli aliscafi: affare da 75mila euro al giorno. Fino all’anno scorso, tutti i giorni, circa 1.500 turisti sono partiti dal piccolo porto di Massa Lubrense e sono arrivati a Capri. Hanno pagato in media 50 euro a testa, per un giro d’affari da 75mila euro al giorno, che calcolato per l’intera stagione estiva arriva a toccare cifre da capogiro. Il problema è che dietro quel business milionario – secondo quanto sospetta l’Antimafia – ci potrebbe essere anche gli interessi della criminalità organizzata di Castellammare di Stabia, che ha cominciato a fare affari con gli imprenditori della penisola sorrentina. Non solo: l’ipotesi è che ci sia anche un presunto sistema corruttivo che riguarda funzionari pubblici e ufficiali della Capitaneria di Porto, che avrebbero favorito alcune holding del trasporto via mare.

In questa ottica, il porticciolo di Massa Lubrense sembra essere diventato uno dei poli di maggiore interesse per la presunta organizzazione che farebbe affari illeciti a scapito di chi lavora regolarmente nel settore. Il motivo è semplice: distanze ridotte, risparmio sul carburante e forse anche meno controlli.

Tutto nasce dalle perquisizioni messe a segno dalla guardia di finanza meno di un mese fa nell’ambito di un’inchiesta che punta a svelare il presunto sistema corruttivo nell’aggiudicazione delle concessioni da Napoli fino ad Amalfi, passando per Torre Annunziata, Castellammare, la penisola sorrentina e Capri. Un’inchiesta partita da un’altra indagine relativa all’aggiudicazione degli chalet dell’Acqua della Madonna a Castellammare di Stabia.

Agli atti dell’Ufficio Demanio della Regione Campania – durante le perquisizioni – è spuntato un pacchetto di autorizzazioni, tutte firmate dalla dirigente Lorella Iasuozzo, in favore di una società: la Alilauro Gruson, di Salvatore Di Leva, ex consigliere comunale di Sorrento e operatore molto vicino ad Alfonso Ronca, il dominus dei trasporti in penisola sorrentina su cui grava il sospetto che possa essere un uomo vicino al clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia. Sulla regolarità di queste autorizzazioni gli investigatori vogliono vederci chiaro, perché i dubbi sembrano veramente tanti. A quanto pare, infatti, tutti i permessi sarebbero stati rilasciati in deroga. Cosa significa? Nel piccolo porto di Massa Lubrense, stando all’articolo 3 di una vecchia ordinanza, non possono accedere unità da diporto di lunghezza superiore ai 14 metri. Un limite esteso a 15 metri per le unità adibite al traffico. Ma le autorizzazioni rilasciate dall’Alilauro Gruson sarebbero tutte per unità da 19 metri. Un bel vantaggio considerando che tra un limite e l’altro passa la possibilità di imbarcare decide di turisti, che fanno lievitare il giro d’affari. L’obiettivo degli investigatori adesso è verificare le regolarità di quelle concessioni, che di fatto hanno spazzato via dal porticciolo di Massa Lubrense la concorrenza delle piccole cooperative impegnate nel settore dei trasferimenti dei turisti dalla penisola a Capri.

Da almeno tre anni la Procura Antimafia sta indagando su questo presunto sistema di corruzione e stando a quanto emerso nei mesi scorsi – a seguito delle percuisizioni – gli 007 sono sicuri che gli elementi raccolti bastino già a fotografare “l’esistenza di stabili e consolidati rapporti di natura evidentemente corruttiva esistenti tra alcuni imprenditori del settore marittimo e pubblici ufficiali intranei all’Unità Operativa Dirigenziale trasporto marittimo e demanio marittimo della Regione Campania”. Rapporti che nel tempo avrebbero favorito imprenditori per il rilascio o la proroga di concessioni, in spregio alle procedure. E in questa ottica la vicenda relativa al porto di Massa Lubrense è una di quelle su cui gravano grossi sospetti.

Fonte Metropolis