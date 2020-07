Castellammare di Stabia. Inviato il dossier per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2022.

“Oggi abbiamo inviato al ministero per i Beni ambientali il dossier recante la proposta di candidatura per Castellammare a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2022. Non mi dilungo nell’illustrare il dossier inviato anche perché nei prossimi giorni è stata programmata apposita conferenza stampa in merito”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“Sono estremamente fiero delle tantissime manifestazioni di apprezzamento, – ha continuato il primo cittadino – nonché delle eccezionali personalità che hanno voluto condividere il progetto e diventarne testimonial. L’auspicio è quello di poter festeggiare tutti insieme ad inizio 2022 la cerimonia di apertura dell’evento per vivere intensamente ed entusiasticamente l’anno della cultura stabiese proiettato sugli scenari nazionali ed internazionali.