Castellammare di Stabia, il sindaco Cimmino sul nuovo contagio: “Restiamo uniti, insieme ce la faremo”

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, commenta così il nuovo caso di covid-19 registrato nell’area stabiese. Si tratta di una 26 enne, operatrice sociosanitaria.

Il Covid è ancora in circolo e non possiamo mollare la presa. Abbiamo imparato a convivere col virus e ad adottare tutti i necessari accorgimenti, ma è fondamentale rispettare tutte le regole per evitare di piombare nuovamente nella fase acuta dell’emergenza. Bisogna indossare sempre la mascherina nei luoghi chiusi e nei contesti molto affollati e cercare di mantenere il distanziamento sociale. Soltanto se continueremo a restare uniti e a remare insieme, riusciremo a limitare la diffusione del contagio. Insieme ce la faremo.