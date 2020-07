Castellammare di Stabia. Il sindaco Cimmino: “Non possiamo permetterci affollamenti in spiaggia perché in altre zone preferiscono chiudere”

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, dichiara: “Non l’ho fatta e non l’avrei mai firmata un’ordinanza che limita l’utilizzo delle spiagge come quella di Vico Equense. Ma credo sia una questione di cultura. Capisco che per noi sindaci sia complicatissimo fare scelte in questo momento di emergenza, anche in considerazione della conformazione delle nostre spiagge. Sarò costretto anch’io a scrivere e a rivolgermi alla Prefettura: in questo momento non possiamo permetterci affollamenti perché in altre zone preferiscono chiudere. Le spiagge ed il mare sono di tutti. Sarei stato d’accordo a procedere con un ragionamento complessivo sul comprensorio includendo anche i Comuni dei monti Lattari. Ma se ogni sindaco chiudesse la propria città, invece, si arriverebbe solo ad un punto di rottura”.