Castellammare di Stabia. Funerali affare di famiglia, stop antimafia alla “San Ciro”. I funerali a Castellammare sono un’attività di famiglia. Lo ha scoperto anche la Prefettura di Napoli che, nei giorni scorsi, ha firmato una nuova interdittiva antimafia nei confronti della Onoranze funebri San Ciro, con sede legale a Vico Equense e due unità operative a Vico e Castellammare di Stabia. Utilizzando le risultanze di un’indagine della Dia di Salerno, infatti, la Prefettura di Napoli ha confermato che a capo della nuova società di servizi funebri, che era attiva in città dopo lo stop a quella storica della famiglia Cesarano, vi fosse Ciro Giovanni Cesarano, figlio di Saturno e nipote di Alfonso, i due titolari dell’azienda già bloccata dall’Antimafia. Nota di colore, secondo le risultanze delle indagini, della visura camerale effettuata sulla “San Ciro” era emerso che la ditta avesse un capitale sociale di diecimila euro.

Così ricostruendo rapporti e parentele gli 007 della Prefettura hanno di fatto evidenziato che la società che gestiva le onoranze funebri era di fatto un’emanazione della Impresa funebre Cesarano srl, già interdetta. Secondo la Dia di Salerno, infatti, Alfonso Cesarano e il fratello Giulio, l’altro Alfonso e il fratello Saturno (tutti soci della Servizi Funebri Srl) avevano costituito la Onoranze Funebri San Ciro ed altre attività operanti nello stesso settore.

Continuando a spulciare documenti e atti della San Ciro, poi, la Prefettura ha anche verificato che la società affidata al figlio di Saturno Cesarano, era intestataria di almeno quattro mezzi per il trasporto dei defunti che, guarda caso, prima erano in disponibilità della società del papà e dello zio. Andando a scavare ancora oltre, poi, l’Antimafia ha scoperto che tre dipendenti della San Ciro erano gli stessi storici lavoratori anche della Impresa Funebre Cesarano Srl e della Cesarano Nicola Pompe funebri. Inoltre, un altro elemento di interesse si legge nel provvedimento è che “la società opera dal 13 maggio 2019, in particolare sul territorio di Castellammare di Stabia e comuni limitrofi in virtù di un titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Vico Equense”. Un elemento sul quale la Dia sta avviando altre indagini ed altri controlli. L’indagine ha appurato anche che nel novembre del 2019 era stata posta in essere una procedura di liquidazione volontaria della società precedente. Nel verbale di assemblea, il liquidatore, “adduceva tale scelta al mancato conseguimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell’attività prevista dall’oggetto sociale”. Secondo la prefettura, dunque, che ha adottato il provvedimento Cesarano “al fine di eludere la normativa antimafia, hanno attribuito ad altri soggetti fittiziamente la titolarità o la partecipazione in altre società operanti nello specifico settore delle onoranze funebri ma sempre ai medesimi riconducibile”. Una serie di elementi che hanno portato la Prefettura di Napoli a firmare l’interdittiva dal momento che “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi”.

Che il settore da sempre sia nel mirino delle organizzazioni criminali lo dimostrano le tante inchieste che hanno coinvolto titolari e aziende. Sul territorio, infatti, spesso e anche recentemente, i fari dell’Antimafia si sono accesi anche su altre attività nate dal nulla e che operano sul territorio stabiese e dei comuni vicini.

Nei giorni scorsi, sempre a Castellammare, era arrivata l’interdittiva antimafia anche per la ditta che si occupa delle luci votive. E particolari dubbi si erano addensati anche sugli uffici comunali che si sono occupati delle gare d’appalto. Un settore che movimenta ogni anno milioni di euro, che non conosce crisi, ma che anzi dalla crisi, pure quella sanitaria, trae forza, sostentamento e linfa vitale.

Fonte Metropolis