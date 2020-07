Castellammare di Stabia. Antico stemma del 1860 ritrovato nella Reggia di Quisisana. Un antico stemma della città abbandonato in un angolo della Reggia di Quisisana, a prendere polvere ormai da anni. Trovato dai dipendenti del Comune che stanno collaborando per liberare Palazzo Reale, in vista dei lavori per la realizzazione del nuovo Museo Stabiano, il sindaco Gaetano Cimmino ha deciso di recuperarlo e portarlo al Comune:

“Un antico stemma della città torna a splendere. Ho deciso di ridare luce ad un pezzo di storia di Castellammare, che ho trovato nei pressi della sala matrimoni della Reggia di Quisisana, abbandonato lì ormai da decenni”. Così Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia”.

“Lo stemma – prosegue il sindaco Cimmino – si differenzia da quello attuale, in quanto vi è raffigurata l’Immacolata Concezione in luogo della Madonna di Pozzano col bambino.

Un reperto risalente ad oltre un secolo fa, forse antecedente persino al 1860 e ancora integro, che ho deciso di riqualificare e riposizionare a Palazzo Farnese, accanto al gonfalone attuale e al gonfalone storico del 1940, attualmente conservato in una teca. – conclude il sindaco Cimmino – Simboli di una città gloriosa e di una storia che è nostro dovere tramandare alle nuove generazioni”.