Castellammare di Stabia, aggressione in pieno centro: un ferito portato in ospedale. Aperte indagini

Violenta aggressione in pieno centro, a Castellammare di Stabia. Tutto è avvenuto in serata, in seguito ad una lite, nata da una discussione per motivi di viabilità. Dopo l’alterco è seguita una spedizione punitiva, in cui un ha avuto la peggio un autotrasportatore che è statato picchiato. Secondo quando riportato da Il Corrierino, contro l’uomo è stata utilizzata una mazza, da parte di due persone giunte in via Denza a bordo di uno scooter. In seguito alla violenta aggressione, il ferito è stato tradotto da un’ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale San Leonardo. Sul luogo dell’accaduto sono poi giunti anche polizia e carabinieri. Intanto è stata aperta un indagine, con le autorità che stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza.