Castellammare contro Meta , Vico e Sorrento . Di Martino “No al divieto alle spiagge libere per i non residenti “

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Castellammare contro Vico Equense, Meta e Sorrento . «Il Sindaco Cimmino deve scrivere al Prefetto e chiedere la revoca delle ordinanze dei comuni della penisola sorrentina che vietano l’accesso alle spiagge libere ai cittadini non residenti». Così Andrea Di Martino, consigliere comunale di Italia Viva.

«La spiaggia ed il mare è di tutti – ricorda Di Martino – Se tutti i comuni costieri adottassero questo divieto, per gli abitanti delle città senza mare si negherebbe il diritto alla libera balneazione. Fa bene Castellammare a non seguire questo assurdo e stupido campanilismo.

Ma in questo modo le nostre spiagge libere rischiano di sovraffollarsi. Essendo le uniche balneabili a libera fruizione. L’affollamento genera un rischio covid altissimo che non può essere scaricato sulla popolazione Stabiese. È per questo che ho chiesto ufficialmente al sindaco, ieri in consiglio comunale, di scrivere al Prefetto per chiedere la revoca delle ordinanze dei sindaci Sorrentini che riservano le spiagge libere ai soli residenti».