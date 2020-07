Castellabbate , Cilento. Il sindaco Spinelli “Portate le mascherine anche all’aperto”

Castellabbate ( Salerno ) Cilento che vai , Cilento che trovi. Spiagge infinite, pochi controlli, distanziamento assicurato , tutto libero praticamente fra Camerota, Palinuro, Agropoli, Velia, Paestum , Pollica. Ma arriva un comunicato da Castellabbate . Dopo l’attenzione prestata e il capillare lavoro di controllo effettuato nei mesi scorsi non possiamo vanificare gli sforzi fatti finora.

Quest’estate dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia per prevenire eventuali rischi sanitari, per questo ritengo che l’uso della mascherina debba diventare imprescindibile anche all’aperto nelle zone molto frequentate. Ho firmato dunque l’ordinanza che prevede l’obbligo della mascherina in luoghi affollati anche all’aperto. Lo dichiara il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli