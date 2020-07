Cassa integrazione, una vicenda senza epilogo: “L’Inps rimanda sempre”

E’ diventata un’odissea la cassa integrazione per moltissimi lavoratori della Campania. Da tre mesi attendono che l’Inps provveda a fare il bonifico per ristorare chi è rimasto bloccato durante il periodo del lockdown. A lanciare l’allarme – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – è la Filca-Cisl del responsabile organizzativo Massimo Sannino, a cui si rivolgono quotidianamente migliaia di operai e impiegati, in attesa dell’erogazione degli ammortizzatori sociali, da parte dell’Inps. «Sono trascorsi tre mesi ma non abbiamo mai avuto nulla. Ci rimandano sempre a domani o alla settimana successiva, l’Inps non fornisce mai informazioni utili».