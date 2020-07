I Nas di Salerno, impegnati nei controlli alle strutture per anziani, hanno scoperto una struttura ricettiva, sulla costiera amalfitana, priva della prevista autorizzazione. Le case di riposo sono state finora focolai del Covid e per tale motivo, l’Autorità Sanitaria competente ha disposto la cessazione dell’attività ricettiva e la conseguente ricollocazione in strutture idonee.