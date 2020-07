Capri, turisti senza mascherina: scatta la sanzione da 400 euro

E’ scattata la multa per i turisti senza dispositivo di protezione, ecco cosa scrive Anna Maria Boniello per Il Mattino in edicola oggi. L’obbligo delle mascherine anche all’aperto non ha causato il temuto effetto boomerang, che avrebbe potuto far calare ulteriormente gli sbarchi di questa anomala estate caprese. Arrivi e partenze del weekend restano stabili, secondo i dati diffusi dalla Capitaneria di Porto di Capri: tra venerdì e ieri sono arrivate 11.031 persone e 6775 sono andate via, contro i 15.149 arrivi e le 12.440 partenze di venerdì, sabato e domenica della settimana scorsa.

Pur nell’esiguità di un movimento che negli anni scorsi raggiungeva punte di 15mila sbarchi quotidiani, è una buona notizia che spinge l’amministrazione comunale ad andare avanti nel segno del rigore. «Un gesto di affetto per l’isola» aveva definito il rispetto dell’ordinanza il sindaco Marino Lembo, che si era augurato di non dover ricorrere alle maniere forti: speranza andata disattesa ieri, quando gli agenti del commissariato di polizia hanno dovuto comminare le prime multe. Undici per la precisione, dell’ammontare di 400 euro, inflitte ad altrettanti turisti – otto italiani e tre inglesi – che invano hanno provato a giustificarsi o peggio a protestare. Il pugno di ferro è scattato nella tarda serata, nelle stradine della movida, dopo un lungo sabato pomeriggio scandito dalla tranquillità. Alle 18, l’ora X indicata nell’ordinanza, nel salotto del mondo sono riapparsi i vigili urbani, che si sono sparpagliati tra la gente invitando chi non lo avesse già fatto a indossare il dispositivo di sicurezza. Come il giorno prima, c’è stato chi ha immediatamente obbedito e chi, specialmente tra i vacanzieri più giovani, sbottava e chiedeva di poterne fare a meno. E per evitare che potessero scattare le sanzioni da 1000 euro previste dalla nuova ordinanza del presidente della Regione De Luca, sono stati gli stessi camerieri a fornire gratuitamente le obbligatorie mascherine ai riottosi giovani passanti.