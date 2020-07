Capri. Sui casi di Covid niente allarmismo, la voce della ragione di Paolo Falco

Capri ( Napoli ) . Sui casi di Covid niente allarmismo, la voce della ragione di Paolo Falco medico e consigliere comunale sul suo profilo facebook

Qualche breve considerazione da addetto ai lavori e amministratore locale.

1) Ciò che succede in un luogo famoso fa sempre notizia e più è “scottante” più è allettante per la comunicazione;

2) Che la pandemia non è finita lo sapevamo tutti e solo chi vuole fare finta di niente si era illuso che fosse scomparsa;

3) siamo passati dal “tutto” al “nulla” come se il mondo intero, vedi USA e America del Sud, non esistesse;

4) Era prevedibile che prima o poi anche a Capri, e quindi a Napoli, Roma etc arrivasse qualche turista positivo, solo che fa più notizia che sia successo qui;

5) Capri è sicura come, anzi più di qualsiasi altro posto a basso indice di contagio se si fa uso di un po’ di buon senso, senza esagerare né sovrastimare, ma semplicemente applicando le semplici regole che tutti conosciamo, privilegiando la vita all’aperto, evitando luoghi troppo affollati e soprattutto mostrando rispetto per gli altri.

Quindi continuiamo a vivere normalmente, senza allarmismo ingiustificato, ma mostrando un po’ di buon senso in più e sfruttiamo l’occasione per scoprire nuovi e meravigliosi posti non per forza troppo affollati.