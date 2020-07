Capri, relax e tuffi per Alessia Macari e Oliver Kragl

Relax a Capri per Alessia Macari e il marito Oliver Kragl. Il neo-vincitore della Serie B con il Benevento dei recordo, allenato dai Pippo Inzaghi, si gode un meritato riposo sull’isola azzurra, insieme alla bella showgirl ciociara. E’ infatti la consorte ad aver pubblicato sul proprio profilo Instagram, che ha un seguito di un milione di follower, foto e stories con momenti di svago al largo della grotta azzurra di Capri.

La coppia, che si è unita in matrimonio lo scorso anno a Foggia, si è poi concessa qualche passeggiata tra le vie dell’isola dell’amore, con Oliver che trova un po’ di tregua, con la sua squadra che ha conquistato la seconda storica promozione nella massima serie, facendo una bella gita in barca con la moglie e il loro amici. Sembrano ormai lontani i giorni di lockdown, con gli scatti pubblicati tra bagni in piscina e la tintarella sul terrazzo.

Il 30enne calciatore tedesco torna dopo tre stagioni in Serie A: fu infatti il Frosinone nel 2016 a portarlo in Italia, dopo la militanza in Austria al Ried. Dopo l’esordio (e un gol su punizione al Milan), l’anno successivo firma un triennale con il Crotone, ma nella prima parte di stagione con i pitagorici colleziona solo poche presenze e a gennaio 2018 viene mandato in B al Foggia, dove resterà fino alla scorse estate, prima di passare con gli stregoni a parametro zero.

La famosa “Ciociara” di Avanti un altro, il noto programma di Canale 5 condotto da Luca Bonolis, ha rivelato in qualche intervista che dopo un anno di corteggiamenti ha ceduto alle lusinghe del calciatore tedesco: all’epoca la Macari era molto popolare sia per la partecipazione televisiva che per la vittoria della prima edizione del Grande Fratello Vip, e confidando nei consigli dell’amica Asia Nuccetelli, frequentò Kragl, attuale marito con cui si è sposata il 12 giugno 2019.